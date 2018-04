Silvia Radu, inregistrata oficial pentru functia de primar general al capitalei. Urmeaza sa-si dea demisia si sa plece de la Primarie

Silvia Radu a depus actele la Cosiliul Electoral de Circumscriptie cu o saptamana in urma. Ea va candida independent. Pentru functia de primar al capitalei vor lupta 13 candidati.

Silvia Radu a ajuns in functia de primar interimar printr-o decizie controversata, luata de Nistor Grozavu si calificata drept ilegala de liberali.

Treisprezece candidati vor lupta pentru fotoliul de primar al capitalei. PPDA l-a inaintat pe Andrei Nastase, PSRM pe Ion Ceban, liberalii pe Valeriu Munteanu, Partidul Sor pe Reghina Apostolova, Partidul Democratia Acasa pe Vasile Costiuc.

Casa Noastra Moldova merge in alegeri cu Alexandr Rosco, Partidul Societatii Progresiste cu Andrei Munteanu, Maxim Braila va reprezenta Partidul Popular, Partidul Verde Ecologist l-a desemnat pe Victor Stratila, Constantin Codreanu e candidatul PUN, Alexandra Can - al PNL, Alexandru Matu reprezinta Partidul Ruso-Slavean, iar Silvia Radu va candida independent.

Alegerile locale in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.

LISTA CELOR 13 CANDIDATI PENTRU SEFIA CAPITALEI