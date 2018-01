Silvia Radu isi cearta subalternii: "In fiecare dimineata eu vin pe jos. Este imposibil sa te deplasezi prin Parcul Catedralei din cauza ghetii. Am fost la Piata Centrala si am vazut ca si acolo e ghetus. Il avertizez pe directorul de acolo"

Sedinta de astazi a inceput cu lauda, insa a continuat cu averitzari. Silvia Radu le-a spus subalternilor sai ca nu este multumita de felul in care se lucreaza la curatarea strazilor pline cu gheata din capitala.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: "Stiu sigur ca in unele locuri nu s-a intervenit deloc. Trebuie sa revedem complet planul de interventie si trebuie sa revedem cum sa intervenim alta data pentru a fi mai eficienti. Stiu ca sunt multe explicatii, dar eu cred ca lucrurile pot fi facute atunci cand exista o alta abordare. Si chiar faptul ca in fata primariei nu este gheata demonstreaza ca in unele locuri s-a intervenit corect.

In fiecare dimineata eu vin pe jos. Este imposibil sa te deplasezi prin Parcul Catedralei. Este un sloi de gheata foarte impunator care nu permite sa te deplasezi cu siguranta. O sa avem o sedinta speciala pentru a vedea ce s-a facut bine si ce nu. Va trebui sa planificam foarte clar ce tip de echipament vom cumpara pentru anul viitor.

Nu vreau sa dau toata vina pe domnul Gontea, dar am convenit impreuna cu el ca trebuie sa avem o persoana noua in functie. Incepand de astazi vom restructura aceasta directie. Chiar duminica am fost la Piata Centrala si vreau sa va zic ca strada nu era curatata de zapada. Astfel eu vreau sa-l avertizez pe directorul pietei centrale ca-i dau un avertisment in public ca sa repare situatia. Daca se va repeta, data viitoare vom ajunge la demisie. Unii agenti economici nu vor sa intervina pentru a deszapezi. Rog toti pretorii sa-mi prezentati lista acestor interprinderi care nu au dorit sa intervina."