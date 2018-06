Silvia Radu l-a felicitat pe Andrei Nastase: "Sper ca toate proiectele incepute sa continue, sa fiti un primar al oamenilor. Sunt inca multe lucruri de indreptat, sper sa aveti puterea sa le faceti "

"Succes in noua functie. Sunt inca multe lucruri de indreptat in Primaria Chisinau, sunt multe lucruri de facut in oras si sper sa aveti puterea sa le faceti." Asta a scris pe pagina sa de facebook, fostul primar interimar, Silvia Radu, dupa ce, potrivit rezultatelor anuntate de CECC, candidatul PPDA a fost ales primar general al capitalei.