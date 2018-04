Silvia Radu: "Plec din fruntea Primariei pentru a participa la acest scrutin cu scopul de a castiga alegerile". Cine va asigura interimatul la sefia Primariei

Silvia Radu a anuntat ca dupa plecarea ei, viceprimarul Ruslan Codreanu va asigura interimatul la sefia Primariei.

Silvia RADU, CANDIDAT INDEPENDENT, LOCALE 2018: "Plec din fruntea primariei pentru a participa la acest scrutin cu scopul de a castiga alegerile. Vreau ca schimbarile in acest oras sa mearga mai departe. Un oras european sa avem. Eu imi doresc ca proiectele incepute de mine sa continue. Sunt proiecte de care are nevoie orasul. Cat mai multe fapte concrete si mai putine vorbe. Cred ca am experienta manageriala necesara. Cunosc mecanismele si problemele de la Primarie.

Astazi am semnat cererea de suspendare din functie si intru de azi in campania electorala. A fost o onoare pentru mine ca ultimele cinci luni sa manageruiesc problemele din Chisinau. Multumesc tuturor pentru sustinere. In scurtul mandat am reusit sa deschid primaria catre cetateni si sa determinam angajatii primariei sa se implice cat mai activ si cat mai eficient.

Sunt bucuroasa ca am reusit sa pornesc unele probleme majore, am gasit finantare pentru 70 de mijloace de transport si am inceput procesul de lansare a schimbarii lifturilor din Chisinau. Am inceput sa facem curat, am initiat campanii de curatenie, ceea ce nu s-a facut de multi ani in Chisinau.

Sunt foarte multe lucruri care pot si mentionate, care s-au facut in aceasta perioada, dar desigur ca sunt multe lucruri care mai trebuie facute. Nu vreau sa promit proiecte marete sau grandioase, fiindca multi ani la rand li s-au promis foarte multe cetatenilor si au ramas dar cu dezamagirile.

Este timpul sa scoatem primaria din vectorul politic si sa ne apucam de treaca, Chisinaul are nevoie de un primar independent. Un primar care sa stea in slujba chisinauienilor si nu in slujba partidelor politice. Eu am un program de un an de zile, cat dureaza mandatul. Acest program este axat pe urgentele care sunt in Chisinau.

Eu cred ca sunt probleme la care deja s-a inceput sa se lucreze. Este un program electoral realist, bazat pe actiuni care deja se realizeaza. Sper sa fie o campanie in care sa discutam problemele orasului si solutiile care pot fi aplicate in viitor.

Sunt un candidat independent si cred ca pe parcursul a cinci luni am demonstrat ca interesul cetatenilor este cel mai important. Nu am in spate un partid politic. Doresc sa ma intalnesc cu chisinauienii in strada. In 20 mai imi doresc ca sa participe cat mai multi cetateni posibil la alegeri si sa-si aleaga un primar corect. Am zis nu o singura data ca in spatele meu nu sta nici un partid si am demonstrat ca unicul interes pe care il promovez este cel al chisinauienilor.

Nu cred ca va fi o campanie foarte scumpa. Unicii bani care vor fi folositi vor fi banii familiei. Pentru mine este important sa merg cat mai mult in strada. Eu am o afacere privata, nu merg la primarie sa fac bani, merg la primarie sa facem un oras pentru oameni, nu-mi doresc ca familiile sa plece din Moldova.

Si fiul meu mai mare a revenit in tara la insistenta mea. Partea financiara va fi acoperita de catre afacerea pe care am deschis-o deja de 6 ani. Nu cred ca este un voluntariat, este o atitudine civica absolut normala a oricarui cetatean care locuieste in Chisinau.

Astazi am semnat o dispozitie prin care domnul Codreanu a fost numit primar interimar. Acest sediu este oferit de catre o persoana care este apropiata familiei noastre. Sediul este gratuit."

Silvia Radu a depus actele la Cosiliul Electoral de Circumscriptie cu o saptamana in urma, iar ieri a fost inregistrata oficial in cursa pentru sefia capitalei. Ea va candida independent.

Pentru functia de primar al capitalei vor lupta 13 candidati.

Silvia Radu a ajuns in functia de primar interimar printr-o decizie controversata, luata de Nistor Grozavu si calificata drept ilegala de liberali.