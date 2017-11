Silvia Radu devine primar interimar. Grozavu se retrage dupa ce i-a numit viceprimari pe Radu si Codreanu

Nistor GROZAVU: "Dupa discutiile cu fractiunile politice, cu colegii din CMC, care au dorit sa discute despre soarta primariei capitalei, am propus 2 candidaturi la functia de viceprimari, pe doamna Silvia Radu si pe domnul consilier municipal, RUslan Codreanu. De ce am venit cu aceste propuneri? In primul rand vreau sa stiti ca am acceptat acest interimat din cauza unei situatii de criza.

Dupa cum cunoasteti, ideea e ca aceasat situatie e pe o perioada scurta si CMC va gasi vointa politica sa numeasca viceprimarii, inclusiv un primar interimar. Nu-mi doresc nici acum ca sa ocup aceasta functie contrar vointei CMC. Am acceptat acest lucru doar ca pot debloca situatia primariei. Doamna Silvia radu este o propunere foarte buna pentru a aduce modernitate si eficienta in manageentul primariei. Are o experienta bogata. Ii multumesc foarte mult pentru discutiile pe care le-am avut pana sa accepte propunerea.

Pe domnul Ruslan Codreanu il cunoasteti de asemenea. Este consilier local cu o bogata experienta in activitatea publica. Un om foarte activ si inspirat. Cred ca in echipa vom face o echipa buna in conducerea primariei. Atat la sugerstia CMC am uzat de dreptul pe care legea mi-l confera de a semna dispozitiile de numire in functia celor 2 viceprimari, in cazul in care CMC a votat de 2 ori impotriva lor.

Va anunt oficial ca doamna Silvia Radu si domnul Ruslan Codreanu sunt numiti viceprimari. Am semnat azi dimineata 2 dispozitii de numire a dumnealor in functia de viceprimari. Pe langa aceste dispozitii, am semnat si o declaratie prin care ma retrag din functia de primar interimar, voi ramane in continuare viceprimar atat timp cat va fi nevoie de cunostintele si experienta mea.

In dispozitia de numire a viceprimarului Silvia Radu, este mentionat ca anume ea va asigura interimatul de primar general in caz de absenta sau imposibilitate de exercitare a functiei. Asta in conditiile in care si Ruslan Codreanu a semnat o declaratie prin care refuza sa exercite interimatul de primar general. Doamna Silvia Radu a acceptat sa preia interimatul."

Imediat dupa ce a anuntat ca i-a numit, Nistor Grozavu a anuntat ca el se retrage, iar atributiile sale vor fi preluate de Silvia Radu.

Nistor Grozavu a fost eliberat din arest dupa retinerea lui Dorin Chirtoaca si astfel a asigurat interimatul functiei de primar.

Silvia Radu a fost director al Gas Natural Fenosa, iar anul trecut a candidat independent la prezidentiale. A obtinut 0,37 la suta din voturi.