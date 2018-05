Silvia Radu sustine ca a intrebat oamenii din strada daca sa participe la dezbaterea, de ieri, de la Pro TV, iar acestia i-au spus ca sa nu mearga: "Un domn mi-a zis sa ma tin la distanta igienica de aceste persoane"

Radu spune ca, la intalnirea de ieri, cu alegatorii, a intrebat oamenii din strada daca sa mearga sau nu la emisiune, iar acestia i-au spus sa nu o faca. Astazi, candidata independenta, Silvia Radu, a vorbit si despre incheierea campaniei electorale pentru scrutinul de duminica.

Silvia RADU, CANDIDAT INDEPENDENT: "Dupa acest exercitiu electoral, pe strazi nu vor ramanea panouri cu mine ci vor ramane lucruri frumoase pe care le-am facut si de care vor bucura cetatenii nostri.

Am hotarat sa nu particip la dezbateri electorale, am vazut ca sunt doar un show politic unde politicienii vin cu minciuni si declaratii populiste.

Dezbaterile mele au fost in strada si am vazut ca oamenii sunt plictisiti de aceste declaratii de la televizior.

Am intrebat oamenii din strada daca sa merg sau nu la aceste dezbateri. Am luat o decizie corecta, neprezendandu-ma la aceasta dezbatere. Contracandidatii au batut mana ca sa ma atace cu denegrari. Un domn mi-a zis sa ma tin la distanta igienica de aceste persoane. Aceasta campanie a fost un execitiu util prin care am cunoscut Chisinaul. Am fost in locuri si suburbii unde nu a pasit niciun politician, asa cum mi-au zis oameni.

Mi-am stipulat un plan de lucru mult mai detaliat in cazul in care voi castiga acest scrutin.

Vreau sa vorbesc despre echipa care a lucrat cu mine, printre care si sotul meu. Oamenii care au impartit pliante la corturi. Vreau sa le multumesc. Vreau sa indemn oamenii sa mearga la vot, sa facem aceasta schimbare dorita de toti locuitorii Chisinaului.

Si eu m-am plictisit de aceste declaratii populiste. Pimaria trebuie sa fie a oamenilor, nu a politicienilor.

A fost o campanie urata din partea contracandidatilor mei. Judecata va veni din partea alegatorilor. Oamenii nu sunt atat de prosti ca sa fie manipulati de minciuni.

Campania m-a costat cateva sute de mii de lei, a fost finantata doar de familia mea. Sa fiu libera si independenta asa cum sunt, in cazul in care voi castiga aceast scrutin.

Am intrebat oameni daca ar fi cazul sa particip la dezbaterea de ieri, iar oamenii mi-au zis ca nu au nicio importanta si ca este mai important sa comunice direct cu mine. Aceste persoane sunt lipsite de educatie si etica. Sunt persoane care ar trebui sa-si reavada postura si atitudinea pe care o au."