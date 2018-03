Silvia Radu va face tot posibilul ca Igor Gamretchi sa nu se intoarca la primarie. Ea spune ca o persoana care a fost condamnata nu poate detine functii publice. Ce spune Ceban - VIDEO

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Nu s-a demostrat nevinovatia sa, sunt surprinsa de aceste persoane care incalca legea si pretind sa ocupe in continuare functii de stat.”

Ion CEBAN, CONSILIER SOCIALIST, CMC: “Gamretchi accepta sa fie un sac de box.. iar radu se face ca nu il accepte pentru a lua dividente politice. El se arata ca vrea, iar ea ca nu il accepta. Finalul trebuie sa fie Radu l-a invins pe Gamretchi, toate chestiunile astea fac parte din campanie de piar.”

Socialistul Ion Ceban, cel care si-a inaintat candidatura la sefia capitalei, spune ca are de gand sa conteste in judecata numirile in functie facute pana acum de Silvia Radu.

Acesta se refera la toate persoanele ajunse in fruntea directiilor dupa demisia mai multor liberali. Ceban o acuza de ipocrizie pe Radu, desi la sedinta consiliului municipal a votat pentru alocarea banilor necesari pentru procurarea autobuzelor noi. Saptamana trecuta, Silvia Radu a atacat decizia Curtii de Apel de a-l repune in functie pe Igor Gamretchi.

Acesta a fost condamnat in dosarul parcarilor cu plata. A scapat insa de puscarie, intrucat instanta de la Apel a schimbat pedeapsa initiala. Astfel 2 ani cu executare s-au transformat in 3 ani cu suspendare. Silvia Radu a ajuns, la randul, sau in functia de primar interimar printr-o decizie controversata, luata de Nistor Grozavu si calificata drept ilegala de liberali.