Silvia Radu: "Voi depune toate eforturile ca domnul Gamretchi sa nu fie reangajat la Primarie. Am contestat aceasta decizie"

Primarita a atacat decizia primei instante la Curtea de Apel.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Eu am contestat aceasta decizie. Este impotriva oricarei morale ca un om care a fost candamnat sa ocupe functii publice. Am contestat decizia si sper ca domnul Gamretchi nu va avea dreptul sa detina o functie in primaria Chisinau. Sunt surprinsa de tupeul acestor persoane care incalca legea si pretind sa ocupe anumite functii. Voi depune toate eforturile ca aceasta persoana sa nu fie reangajata la Primaria Municipiului Chisinau."

Acum catvea zile, fostul sef al directiei Transport, Igor Gamretki, a primit o pedeapsa mai blanda. Dupa ce Curtea de Apel a transformat cei doi ani de inchisoare cu executare, in trei cu suspendare si lipsirea dreptului de a ocupa anumite functii pe o perioada de 3 ani Curtea Suprema de Justitie a anulat aceasta intedictie, astfel ca Gamretchi se poate intoarce la primarie.

Igor Gamretki a fost retinut in luna aprilie a acestui an, de catre procurorii anticoruptie odata cu viceprimarul Nistor Grozavu, milionarul Alexandru Pincevschi si alte cateva persoane vizate in dosarul parcarilor cu plata. In prima instanta, Gamretchi a fost judecat intr-o procedura simplificata asa cum si-ar fi recunoscut vina. In acelasi dosar figureaza si primarul Dorin Chirtoaca. Gamretki este cel care ar fi depus marturii impotriva primarului suspendat.