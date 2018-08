Simpatizantii lui Ilan Sor au pazit astazi primaria din Orhei, dar degeaba. Ei au asteptat un protest al PAS si PPDA care nu a mai avut loc. Tauber: "Daca sunt pe drum, mai bine sa se opreasca" - VIDEO

Dis-de-dimieata, cu pancarde in maini, zeci de simpatizanti ai Partidului Sor au venit in fata primariei din Orhei ca sa o pazeasca. Desi multimea i-a asteptat pe simpatizantii PAS si PPDA, acestia nu au venit.

Marina TAUBER, PRIMAR, JORA DE MIJLOC: “Daca sunt pe drum mai bine sa se opreasca.”

Cei de la PPDA au declarat ca nici nu intentionau sa organizeze vreo manifestatie si ca totul a fost o farsa. Secretarul formatiunii Chiril Motpan sustine ca l-a telefonat ieri pe presedintele Organizatiei Teritoriale Orhei si i-a propus sa organizeze o actiune de protest la primaria de acolo. Spune ca astfel a vrut sa verifice daca le sunt ascultate telefoanele.

Purtatorul de cuvant al MAI ne-a spus ca nu comenteaza declaratiile lui Chiril Motpan pentru ca nu sunt probe, iar serviciul de presa a SIS si cel al Partidului Democrat nu ne-au raspuns la telefon. Nici primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber nu a fost de gasit, iar purtatorul de cuvant al Partidului Sor a declarat ca nu comenteaza.

Saptamana trecuta in cadrul unui protest organizat de partidul Sor, la Orhei o jurnalista de la postul “Radio Orhei” a fost bruscata cu matura de primarul comunei Jora de Mijloc.

Cei de la Radio Orhei au depus o plangere la politie. Marina Tauber, vicepresedinte al Partidului Sor a fost aleasa primar la Jora de Mijloc in urma scrutinului din 20 mai, obtinand 61 la suta din sufragii. Ea figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii, primarul de Orhei.

Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.