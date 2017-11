Simpatizantii lui Renato Usatii protesteaza in fata Procuraturii Generale. Acestia cer ca liderul PD sa fie anchetat penal, dupa declaratiile asasinului Proca - GALERIE FOTO

In aceste momente are loc un protest initiat de sustinatorii lui Renato Usatii, in fata Procuraturii Generale. Manifestantii cer ca liderul PD sa fie anchetat penal, dupa ce asasinul Vitalie Proca a declarat ca a tras in Gorbuntov la comanda lui Plahotniuc. Proca il acuza pe liderul PD ca ar fi criminal in serie, consumator de droguri si traficant de femei.

Asasinul Vitalie Proca a declarat intr-un interviu ca oamenii liderului PD i-au oferit bani ca sa spuna ca Renato Usatai a comandat omorul bancherului rus. Prin purtatorul de cuvant al partidului, Vlad Plahotniuc a declarat ca Proca minte si ca nu va comenta acuzatiile acestuia.

Din inchisoarea din Romania unde este detinut, moldoveanul Vitalie Proca spune ca a tras in bancherul rus Gherman Gorbuntov la comanda lui Vlad Plahotntiuc. Liderul PD respinge acuzatiile