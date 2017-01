Cu mult fast procurorii au sarbatorit ziua lor profesionala la un hotel de lux din capitala. Simpatizantii lui Usatai ai iesit la protest si au acuzat institutia ca i se supune lui Plahotniuc - VIDEO

Protestatarii s-au adunat inca de la ora 9 in preajma hotelului unde avea loc manifestatia dedicata aniversarii Procuraturii. Acestia sustin ca institutia este una corupta, iar toate dosarele de rezonanta sunt trucate. Eu au scandat Jos Plahotniuc si au aruncat pe jos cu dolari falsi.

“Voi apăraţi un regim banditesc şi infracţional, care a adus ţara la sapă de lemn sprijinindu-se de procuratură şi de procurorii corupţi care instrumentează astăzi toate dosarele politice.”

Unul dintre manifestanti nu a reusit sa ajunga la protest fiind retinut de politisti. Din spusele oamenilor legii Mihail Grigorciuc, care face parte din grupul Petrenco ar fi incercat sa treaca de cordonul format de zeci de politisti adunati in preajma si ar fi avut un comportament agresiv, atunci cand a fost oprit. Astfel el a fost escortat la inspectoratul de politie centru si a fost ducumentat pentru ultragierea unui politist.

De celalat parte, intr-o postare pe facebook, Grigore Peterenco, sustine ca Girgorciuk a fost retinut fara motiv in timp ce mergea pe drum cu doua megafoane in mana. Acesta a publicat si procesul contraventional a lui Gricorciuc.

In dreptul semnaturii acesta a scris Jos Plahotniuc. Democratul nu facut comentarii. Procurorul general insa a spus ca fiecare are dreptul la protes. In timp ce afara procurorii erau huiduti de catre protestatri in interior erau laudati de conducerea institutiei.

In cadrul evenimentului de astazi, aproape 50 de procurori printre care se numara si Adriana Betisor, cea care a instrumentat dosarul fostului premier Vlad Filat au primit distinctii pentru merite deosebite.