Simpatizantii partidului DA si membrii PLDM au protestat fata de proiectul aministiei fiscale. Acestia spun ca este o tentativa a guvernarii de a-si legaliza hotiile din ultimii ani - VIDEO

Membrii si simpatizantii DA si PLDM si-au dat intalnire la monumentul lui Stefan cel Mare.

Alexandru SLUSARI, VICEPRESEDINTE PARTIDUL DA: ”Acest proiect este un proiect de gratiere pentru toti care au furat mai ales in ultimul timp si procurori care incearca sa-si legalizeze bunurile procurate din mita.”

Viorel CIUBOTARU, PRESEDINTELE PLDM: ”De a nu permite guvernarii sa iasa acest proiect prin alte usi alte modalitati.”

”Protest impotriva amnistiei, dorim sa nu fie aprobata, dat fiind faptul ca ea incalca drepturile oamenilor cinstiti”.

Ulterior, manifestantii au pornit in mars spre Parlament.

Andrei NASTASE, LIDERUL PARTIDULUI DA: ”Trebuie sa luam exemplu Romaniei si sa venim cu proteste de mare amploare asa cum a stopat ei dezmatul”.

Au ajuns cu scandarile si la CNA. Conducerea parlamentului nu a comentat protestul. Proiectul amnistiei fiscale a fost votat in decembrie, anul trecut in prima lectura. Votul in a doua citire a fost amanat dupa ce a existat o reactie dura din partea expertilor si a unor institutii internationale.