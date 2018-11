Sinistratii din blocul de la Rascani afectat de explozia din octombrie s-ar putea intoarce la casele lor peste doua saptamani. Anuntul facut de autoritati - VIDEO

In blocul de la Rascani in care a avut loc explozia, muncitorii lucreaza la toate etajele concomitent. Peretii sunt acoperiti cu placi de ghips, iar acolo unde geamurile au fost sparte, au fost montate altele noi. Totodata, planseele dintre etajele 13 si 17 au fost turnate.

Intre timp locatarii nu inceteaza sa vina la fata locului pentru cum se desfasoara reparatia. Parascovia Cadomteva trece in fiecare zi pe la bloc. Femeia locuieste de doua luni la rude si nu are rabdare sa revina acasa. Acolo, spune ea, stau noua oameni intr-un apartament cu trei camere.

Parascovia CADOMTEVA, LOCATARA: “ Eu cu sotul si copiii dorm pe podea, mult ne-au ajutat cunoscutii, au adus matrasuri. E tare greu sa traiesti e foarte greu impreuna, ca acasa nu-i nicaieri.”

Iar Anatol Albecov care locuia la etajul al 13-lea, a venit astazi dupa cateva lucruri si haine mai calduroase.

Anatol ALBECOV, LOCATAR: “ Casa este casa, pe deplin de poti odihni numai acasa. Sa traiesti undeva trebuie, baietii fac calitativ si bine.”

Oamenii spun ca abia asteapta sa se intoarca acasa ca sa nu mai fie nevoiti sa locuiasca pe unde apuca.

Valentina RABDAU, LOCATARA : “La Magdacesti, cand la Chisinau depinde unde am avut. Nu am vrut la spital ca sa nu ma simt eu bolnava. Eu abia acum am inteles ce inseamna cand ramii fara casa.”

Explozia din blocul de la Rascani a avut loc pe data de 6 octombrie. In urma acesteia cinci persoane au murit. Este vorba de o tanara si fiul ei de patru ani, un cuplu venit din Israel si o femeia de de 32 de ani in aparatamentul careia s-a produs deflagratia.