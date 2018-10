Sintagma de integrare europeana a picat. Partidul Democrat nu a reusit sa adune voturile necesare. PL, PLDM si PCRM au parasit sala

Liberalii vorbesc de un show facut de democrati, pe cand liberal-democratii acuza partidul de la guvernare ca in loc sa se preocupe de relatiile cu oficialii straini comite greseli acasa.

Proiectul democratilor, votul caruia a fost amanat pentru saptamana aceasta, nu a trecut astazi de parlament. Desi a fost votat in prima lectura de majoritatea simpla, adica 51 de deputati, PD-ul nu a reusit sa mobilizeze inca alti 16, pentru ca sa fie modificata Constitutia.





Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Este un show, numarati cati deputati lipsesc, nu toti ai majoritatii parlamentare erau in sala, ati observat ca domnul Candu vrea ca totul sa mearga repede si lumea sa nu inteleaga. Presedintele Parlamentului cere opinia Parlamentului, sa fie supus la vot sau indata la comisii. Amendamentul nostru tine de articolul 13 cu sintagma de limba moldoveneasca. Noi votam aceste doua proeicte impreuna."



Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Alegatorii liberali sa ia in considerare ca eu au intors spatele integrarii europene.



Vadim PISTRINCIUC, DEPUTAT PLDM: "Dvs va ganditi la generatiile urmatoare, care ar fi garantia vectorului europeana. Sunt acei cetateni din vest care prin votul. In loc sa ii integram in sistemul de vot, noi i-am exclus.

Am fost consternat de argumentul ca oricine va avea alta opinie in afara de integrare europeana, vreau sa va zic ca intefrarea tine de cetateni nu de institutie. Reveniti la implementarea acordului de asociere si la o comunicare serioasa. Noi nu vom participa la acest vot,a tata timp cat guvernarea va incalca acest vot."

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Subliniez ca aceasta o sa divizeze societatea care si asa ieste divizata. De aceea si noi nu o sa participam la acest vot neconstitutional."

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Pe noi ne uneste sa construim un stat de drept, contitutional. Eventuala modificare va interzice alte partide politice si va sumbina garantiile: libertatea gandire. De aceea, va rog sa punem punct la acest show."

Valeriu GHILETCHI, DEPUTAT PPEM: “Chiar mi-a aparut speranta ca vom avea un vot, dar nu ne este dat sa fie asa. Istoria ne iregistreaza faptele nu scuzele, putem gasi scuze, dar cred ca vom regreta mai mult."

Marian LUPU, DEPUTAT PD: “Tin si eu sa exprim repetat pozitia de sprijin. Este vorba de model de zvoltare, niciun fel de integare prin structuri UE nu pote fi fara referendum, este o mare diferenta. Imi pare rau ca partidelde de drepata au parasit sala si nu imi ramane decat sa spun ca integrarea europeana se face acasa. Constat ca 4 partide politice, s-au declarat unioniste, iar unionismul este distrugerea ca statul Moldova sa dispara."

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Vreau ca votul sa fie nominal in a doua lectura."

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Si asa domnule Batrnacea, tara o sa ii cunoasca pe cei care au itros spatele. Oamenii i-au votat pe PL si PLDM ca partide pro-europene. Daca la comunisti nu am avut nisio speranta, chiar am sperat ca in ceasul al 12-lea se vor razgandi. Nu este nevoie de votul nominal. Supun votului aprobarea in lectura finala. - 54 de voturi a majoritatii parlamentare au fost date pentru aprobare. PD si PPEM cele doua partide examineaza posibilitatea organizarii unui referenfum."

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Si-a dorit cu adevar pd-ul sa faca asta? Nu, nu toti erau in sala si daca isi doreau asta ei amanau si amanau pentru discutii. Asta demonstreaza ca PD-ul a urmarit doar o pregatire pentru camapnie electorala. PD-ul a hotarat sa isi spele imaginea inainte de alegeri. Indiferent de votul de astazi in Parlament, directia europeana exista ca avem acordul de asociere."