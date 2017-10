Curtea Constitutionala permite deputatilor sa schimbe denumirea limbii in Legea Suprema. Deliu: "Vom inregistra proiectul", Ghiletchi: "Nu e usor de gasit 67 de voturi"

Tudor PANTIRU, PRESEDINTELE CC: "Curtea Constitutionala subliniaza ca modificarea nu constituite o sedinta ordinara ci una tehnica. Curtea retine ca proiectul de lege pentru modificarea aricolului 13 din lege nu cuprinde neconcordante si urmeaza a fi prezentat parlamentului."



Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: "Pronuntarea CC ne-a convins ca proiectul de modificare poate fi inaintat in parlament fara de a mai astepta 6 luni. Noi de la inceput eram de parearea ca s-ar putea sa exise asa varianta. Si Curtea a confirmat ca hotararea trebuie sa fie executata. Noi vom inregistra proiectul in parlament. A fost facut un prim pas pentru stabilirea unui adevar istoric. Aceelasi presedinte al parlamentului confirma ca limba vorbita este romana."





Valeriu GHILETCHI, DEPUTAT GPE: "Avizul vine in deplina armonie. Nu e usor de gasit cele 67 de voturi. Denumirea limbii a fost polititizata atunci."





La initiativa liberal-democratilor, un grup de deputati vrea sa modifice articolul 13 din Constitutie. Proiectul pentru care au semnat 34 de parlamentari prevede inlocuirea sintagmei limba moldoveneasca cu limba romana. Pentru a fi aprobat un astfel de proiect, este nevoie de votul a 67 de deputati.

Desi in Constitutia Republicii Moldova scrie ca limba de stat este moldoveneasca, totusi in 2013, Curtea Constitutionala a stabilita ca oficial vorbim limba romana, pentru ca asa scrie in Declaratia de Independenta, document superior celorlalte.





O femeie din capitala l-a actionat pe Igor Dodon in judecata. Aceasta ii cere presedintelui sa aduca probe in privinta limbii vorbite