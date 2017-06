Sirenele, care anunta situatiile de urgenta, au fost testate de catre cei de la Situatii Exceptionale: ”S-au inmultit ca taracanii teroristii...inainte era alarma cand era atacurile, amu poate ca fura, ca ii dau foc” - VIDEO

“Lectii se fac, nu?”

“La noi nu-i nimic de speriat, fiindca ma rog asa e normal.”



“Am mers pe drum si gata. -Nu v-ati speriat? - Da de ce sa ma sperii?”

“Aici trebuie de alungat pe toti de la conducere, nu de speriat.”

“- Alarmă reală nu am auzit vreodată. - Niciodată? - Nu.”

Pe unii alarma insa i-a pus pe ganduri.

“M-am socat dar nu stiu de ce si m-am uitat asa prin imprejur si nu am inteles nimica.”

“Cred ca e un pojar ceva.”

”S-au inmultit ca taracanii teroristii. Asta inainte era alarma cand era atacuril, amu poate ca fura, ca ii dau foc. - Fura pe cine? - Banca, iata de la banca suna. - Fura o banca? - Dap cum, acum ia asa fara sa niorlaie.”

In cazul unei alarme reale, oamenii vin cu tot felul de solutii.

“- Daca ar fi un reala cum ati proceda? - Fugim in beci. -Nu e beci in strada. - Ne ducem acolo sa nu ne bombardeze.”

“Eu cred ca iesirea din oras e scaparea. - O luati la fuga asa pe jos? - Cred ca nu cu troleibuzul, cu un taxi ceva.”

Vuietul sirenelor nu a ajuns la urechile tuturor.

“Am mers in autobuz si n-am dat seama.”

“In subterana eram. - Si de acolo nu se auzea nimica? - Nu.”

“Asa alarma a fost in ‘41, cand a fost razboiul, strigau ….”

Pe teritoriul republicii sunt 270 de sirene, cele mai multe sunt in capitala- 115. Salvatorii urmeaza sa stabileasca daca toate au sunat astazi.

Diana TUTU, OFITER DE PRESA SPCSE: “Acele situatii exceptionale naturale, adica aici vorbim de inundatie, dar si situatiile cu caracter radioctiiv, biologic.“

Aici se mai includ alunecarile de teren, atacurile teroriste, ariene ori conditiile meteorolgice extreme. Sirenele se declanseaza de la un pupitru care se afla la Serviciul Protectiei Civile. In cazul alarmelor locale acestea sunt pornite de primari sau presedintii de raioane.





“Astazi alarma a tinut aproximativ un minut. Atunci cand vine vorba de o situatie reala, salvatorii spun ca sirena va suna mult mai mult si sacadat, astfel incat oamenii sa atraga atentia. In astfel de cazuri, trecatorii sunt indemnati sa isi pastreze calmul si sa aprinda radioul, internetul sau televizorul pentru a se informa despre ceea ce se intampla si care sunt recomandarile autoritatilor.”

Sirenele, majoritatea vechi de peste 35 de ani, sunt in proprietatea autoritatilor locale, care au obligatia sa se asigure ca acestea functioneaza. Din anii 80, cand au fost instalate, ele au fost declansate in situatii reale la nivel local in timpul inundatiilor din 2008 si 2010.