Sistem de sterilizare a bancnotelor si monedelor, leagan muntifunctional sau solutii impotriva gandacilor de Colorado iata doar cateva dintre ofertele targului de inventii de la Moldexpo - VIDEO

Remi Radulescu din Timisoara a inventat un sistem de sterilizare a bancnotelor si monedelor.

Remi RADULESCU, PRESEDINTELE INVENTATORILOR DIN BANAT: ”O casa de bani, o lampa UV gemidicale cu emisie de ozon. Se pune bancnota in caseria de bani se inchide caseria. S-au facut teste si s-a demonstrat ca bancnotele sunt curate.”

Remi isi doreste ca sistemul inventat de el sa fie utilizat pe scara larga.

Remi RADULESCU, PRESEDINTELE INVENTATORILOR DIN BANAT: ”Am fost cautat de cateva banci si sunt in stadiu de discutii. Ar fi doua solutii in sitemul banci sau in sitemul comercial la casierii. Stim foarte bine ca pe bancnote si monede se regasesc foarte multi microbi daunatori sanatatii noastre.”

Tot din Romania a venit la expozitie si Andrian Boborin. Impreuna cu alti 6 inventatori el a creat un scaun de lucru care relaxeaza coloana vertebrala.

Adrian BOBORIN, INVENTATOR, ROMANIA: ”Lucram 8 ore pe zi la calculator si vertebrele se taseaza. Manerele se pun subtiori si se ridica colona vertrebala. Tratamentul se realizeaza aproximativ 1 minut la o ora. Prototipul se ridica la aproximativ 1500 de euro.”

La un alt stand l-am gasit pe Igor Hancu din Chisinau. Tanarul a realizat un leagan mai putin obsinuit pentru cei mici.

Igor HANCU, INVENTATOR: ”Leaganul se transforma intr-o casuta cu ajutorul unor cersafuri, in pom de Craciun si copilul invata si culorile. Prin apasarea unui buton casuta ia culoare.”

O solutie impotriva gandacului de Colorado cu efect minim de poluare pentru mediul ambiant. Cu o astfel de inventie se lauda Valeriu Derjanschi de la Institutul de Zoologie.

Valeriu DERJANSCHI, INVENTATOR: ”Se prepara solutia cu apa catolit. Catolitul se uneste cu molecule de insecticid si penetreaza larvele si gandacii. Moartea e 100 de procente. Unele firme particulare de nordul tarii sper ca se vor interesa si vor avea beneficii mari.”

Vizitatorii expozitiei spun ca inventiile sunt demne de lauda.

Lilia BOLOCAN, DIRECTOR, AGEPI: ”Un brevet de inventie costa 600 de euro. 200 de brevete de inventive noi inregistram in fiecare an.”

„Infoinvent” este la a 15-a editie si se va incheia sambata. La expozitie au participat tineri creatori si inventatori din Republica Moldova, Romania, Portugalia, Turcia, Indonezia, dar si alte tari.