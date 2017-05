Sistemul electoral mixt propus de socialisti, votat de 74 de deputati. PPEM: "Prin acest vot am ingropat sistemul uninominal"

Vlad BATRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Daca nu va fi votat, noi ne rezervam dreptul de a nu participa la alegerile parlamentare si de a chema oamenii la proteste democratice de aploare."

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Am sa caut in regulamentul Parlamentului o astfel de amenintare, pozitionare in forta. Proiectul uninominalului a fost votat in lectura intai deja.O sa pun la vot proiectul vostru, dar nu ca si conditie, dar pentru viitorul Republicii Moldova."





VEZI SI: Proiectul democratilor privind votul uninominal, votat in prima lectura. Socialistii: "Nu vrem sa salvam corabia care se ineaca, nu vrem sa salvam PD-ul" Sirbu: "PD-ul pluteste bine, nu avem nevoie de colac de salvare"