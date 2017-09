Sistemul l-ar fi omorat pe Andrei Braguta, spun cei de la PROMO-LEX. Avocatii afirma ca politistii si procurorii stiau ca tanarul are probleme psihice - VIDEO

Potrivit avocatilor, prima incalcare in cazul lui Andrei Braguta a fost a ofiterului de urmarire penala, care a documentat cazul. Acesta ar fi stiut ca Braguta avea probleme psihice, fiind anuntat de catre tatal tanarului. Mai mult, politistul ar fi refuzat sa vorbeasca cu medicul de la psihiatria din Balti pentru a se convinge.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX: “Acolo ofiterul de urmarire penala a observat comportamentul deviant.”

Ulterior ofiterul de urmarire penala l-ar fi plasat intr-o celula impreuna cu alti detinuti, care l-ar fi maltrat ore in sir. Avocatii spun ca politistii de garda au asistat la scenele de violenta insa nu ar fi intreprins nimic.

Despre acest lucru au spus ieri si procurorii, care ancheteaza acest caz. Avocatii sustin ca Andrei Braguta putea fi salvat, daca ar fi fost internat la spitalul de psihiatrie si nu ar fi primit mandat de arest pentru 30 de zile.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX: “Toate etaparile sale au fost facute cu masca pe fata, in halat alb, cel putin asta ne face sa credem ca acest mod de a-l imbraca pe Andrei Braguta a fost facut intentionat pentru a ascunde urmele leziunilor.”

Avocatii spun ca in penitenciarul 13, Andrei Braguta a ajuns cu leziuni pe corp, iar din fotografia buletinului provizoriu facuta la sase zile de la retinere s-ar vedea ca acesta a fost maltratat. Avocatii mai spun ca responsabilii din penitenciarul 13 l-ar fi trimis in penitenciarul 16 fara a anunta procuratura despre ranile pe care le avea pe corp.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX: “Medicii de la penitenciarul 16 nu aveau nici un impiediment pentru a solicita o ambulanta de la Spitalul de Urgenta sau sa solicite plasarea intr-o institutie medicala de profil in conditiile in care starea lui Andrei Braguta se agrava considerabil.”

Contactat de Pro TV, procurorul, care a cerut ca Andrei Braguta sa fie arestat pentru 30 de zile, a respins acuzatiile avocatilor. Acesta spune ca nici el si nici judecatorul nu au stiut ca barbatul ar avea probleme psihice. Potrivit avocatilor, legea ar fi fost incalcata chiar si dupa moartea lui Braguta. Imaginile cu momentul retinerii, aparute in presa il pun intr-o lumina proasta pe un om cu dizabilitati mintale.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX: “A fost selectat tot ce este mai comod, probabil au fost situatii mult mai grave. De exemplu la Inspectoratul Ciocana, gura lui Andrei Braguta era acoperita cu stergar de politist pentru ca acesta sa taca.”

Ion MANOLE, SEF ASOCIATIA PROMO-LEX: “Problemele, care au aparut o data cu publicarea imaginilor lui Andrei Braguta in interiorul institutiei de stat au provocat in societate diverse reactii, in mare parte o reactie foarte violenta si neadecvata. Este necesar sa dam dovada de mai multa toleranta.”

Parintii lui Andrei Braguta spun ca anume din cauza acestor imagini, oamenii au facut comentarii rautacioase la adresa fiului lor.

Ion BRĂGUȚĂ, TATĂL LUI ANDREI BRĂGUȚĂ: “Acesti oameni, care s-au exprimat, au fost platiti de oamenii, care fac regulile la noi. Acesti oameni nu au nimerit insa in situatii ca baiatul meu.”

Ieri procurorii care ancheteaza cazul decesului lui Andrei Braguta, au anuntat ca trei politisti si patru detinuti au fost retinuti si ca ar putea urma si alte retineri. Totodata acestia au anuntat ca Andrei Braguta a murit din cauza pneumoniei, dar nu se stie daca el s-a imbonavit in penitenciar.

Avocatii Promo-LEX spun ca au sesizat Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, dar si Organizatia Natiunilor Unite, care monitorizeaza evolutia anchetei. Andrei Braguta a fost retinut pe 15 august dupa ce s-a luat la harta cu politistii, care l-au oprit pentru depasirea limitei de viteza.