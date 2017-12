Statul, dar si sistemul medical are o parte din vina in cazul mortii lui Andrei Braguta, spune Avocatul Poporului, care a investigat acest caz - VIDEO

Mihail COTOROBAI, AVOCATUL POPORULUI: "In cazul de fata este vinovat statul.”

Potrivit Avocatului Poporului sistemul medical este vinovat de moartea lui Andrei Braguta, deoarece nu ar exista o baza de date cu persoanele care au probleme psihice. Desi a fost internat de sase ori la spitalul de psihiatrie din Balti, medicul de familie din sat nu stia despre asta, deoarece certificatele s-ar fi pierdut pe drum.

Ada SIMON, AVOCATUL POPORULUI: "Epicriza urma sa fie expediata prin posta simpla, nu stim de ce nu a ajuns de sase ori a fost expediata.”

Avocatii poporului, care au investigat acest caz, spun ca in cele 10 zile cat Braguta s-a aflat dupa gratii, a fost chemata de patru ori ambulanta, insa el nu a fost internat deoarece la serviciul 903 nu ar fi medici compententi pentru a depista bolile psihice. In izolatorul de detentie preventiva unde a stat Braguta exista un cabinet medical, insa acesta ar fi fost inchis. Totodata, judecatorul Iurie Obada, care a eliberat mandat de arest pe numele lui Braguta ar fi cerut efectuarea unei analize psihitraice la un spital, care nu face asemenea examene medicale.

Alexandru ZUBCO, AVOCATUL POPORULUI: “In nestiinta de cauza, atat procurorii cat si judecatorii nu cunosteau ca acest spital nu mai efectueaza aceste expertize din intai aprilie 2017.”

Avocatii Poporului spun ca vor veni cu un plan de actiuni care ar elimina lacunele din sistemul medical. Cei de la Ministerul Sanatatii nu au comentat deocamdata declaratiile. De cealalta parte avocatii Promo-Lex cred ca Avocatii Poporului ar fi primit informatii eronate.

Vadim VIERI, AVOCAT PROMO-LEX: “Avand In vedere ca este un dosar de urmarire penala cred ca publicarea acestor informatii in acest raport este prematur.”

Tot astazi judecatorii au decis ca cei trei politisti invinuiti de rele tratamente in cazul mortii lui Andrei Braguta, sa ramana in inca 30 de zile in arest la domiciliu. Braguta a fost retinut in luna august pentru depasirea limitei de viteza.

Dupa zece zile de la arest, Braguta s-a stins in conditii suspecte in penitenciar. Desi au aparut imagini in care se vede cum el este batut cu cruzime, procurorii afirma ca acesta a decedat din cauza pneumoniei.

La moment sunt trasi la raspundere 4 fosti colegi de celula a lui Braguta si trei politisti. Procurorul si judecatorul, care l-au trimis in inchisoare desi stiau despre problemele psihice ale barbatului nu sunt vizati in nici un dosar in legatura cu moartea lui Andrei Braguta.