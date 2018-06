Situatie disperata pentru agricultorii din tara. Oamenii se tem ca ar putea ramane la toamna fara recolta si asta pentru ca de saptamani bune n-a mai cazut o picatura de ploaie - VIDEO

Pe sotii Marandici din satul Costesti, raionul Ialoveni, i-am gasit muncind pe camp. Spun ca vin in fiecare zi, insa se tem ca lucrul lor va fi in zadar.

Ana MARANDICI: “Prasim si cu nadejdea la Domnul, sa fie bine, nu o sa fie - nu o sa fie nimic. Sufera plantele, de udat nu putem, nu avem.”



Nu au un teren agricol mare, insa depun un efort enorm.

Ion MARANDICI: “Muncim prasim si daca a da Dumnezeu si a ploua o sa faca. Cand ciresele sunt coapte dau in spic, ei abia iesa, ei imbatranesc si nu o sa fie. Roada putina o sa fie.”

Si matusa Maria isi munceste pamantul. Astazi am surprins-o singura in lanul de porumb.

“Foarte greu daca Dumnezeu nu ne da ploita, trebuie sa muncim nu avem incotro. Sa avem cu ce trai ca altfel alta iesire nu este nu avem.”

Pentru ca nu are cum sa-si ude pamantul, asteapta sa vina ploaia. Altii, insa, incearca sa-si salveze roada cu propriile puteri.

Ana DOGOT: “Foarte greu ne descurcam trebuie sa udam la doua trei zile, fiindca cartofii au nevoie de umezeala.”

Iar acest agricultor are 600 de hectare de pamant. Spera ca la toamna sa stranga macar ceva recolta.

Ion CONSAGA, AGRICULTOR: “Sigur ca culturile sufera foarte mult, suntem in faza cand se cere umeditate si la grau, si la floare, si porumb. Nu avem asa este situatia.”

In camp vine dimineata si seara. La amiaza se ascunde la umbra pentru ca soarele arde puternic atunci.

Ion CONSAGA, AGRICULTOR: “Cand e arsita, amiaza pe mine nu ma trage sa ma duc pe camp. Eu ma tem sa ma uit la plante, le vad ofelite, vestezite situatia nu este una dintre cele mai placute.”

Un lucru il mai bucura – livada de prune pe care o are, nu a fost afectata de seceta.

Ion CONSAGA, AGRICULTOR: “La momentul de fata fructele sunt in stare buna, dar ne gandim numaidecat sa punem irigare, deoarece sunt 500 de metri de la Nistru. ”

Iar intr-un sat din Glodeni, unii agricultorii se bucura de prima roada. Este si cazul acestui barbat, care si-a strans mazarea de pe cele 13 hectare ale sale.

"Desigur suntem intr-un an agricol iesit din comun, care practic din iarna am nimerit in vara. Sa pastram culturile fara buriene.”

Cei de la Ministerul Agriculturii spun ca seceta a afectat pana acum 30 la suta din teritoriul tarii si sustin ca situatia nu poate fi considerata alarmanta. La inceputul lunii, meteorologii au emis un cod galben de seceta hidrologica, valabil pana pe data de 11 iunie.

In urmatoarele zile sunt prognozate ploi, insa temperaturile raman ridicate – maximele vor fi de 29 de grade, potrivit sinopticienilor.