Situatie inedita in cazul alegerilor municipale. Judecatoria Centru a declarat nul procesul-verbal prin care Andrei Nastase a fost sanctionat contraventional - Anticoruptie.md

Judecatoria Chisinau, sediul Centru, a anulat miercuri, 17 octombrie, procesul-verbal prin care primarul ales, Andrei Nastase, a fost sanctionat contraventional pentru faptul ca ar fi facut agitatie electorala in ziua scrutinului. Aceasta decizie a instantei ar putea sa determine necesitatea rejudecării cauzei civile pentru a confirma mandatul lui Nastase in cazul in care nu va fi atacata, scrie Anticoruptie.md