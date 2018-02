Situatie rusinoasa la piata din Drochia. Comerciantii se plang ca sunt nevoiti sa-si fac nevoile pe unde apuca din cauza ca singurul WC public de acolo a fost inchis: "Lumea face in sticle, in pungi” - VIDEO

Deja de cateva luni veceul amplasat in piata din orasul Drochia a fost inchis pentru reparatii. Asa ca vanzatorii s-au pomenit intr-o situatie penibila.

“De dimineata pana seara sa stau aici in frigul asta si sa nu ai unde te duci la viceu. Nu bem nimic nici ceai ca sa reusim, noi ne distrugem sanatatea.”

Cel mai apropiat veceu, este cel de la autogara, situat la cateva sute de metri. Asa ca oamenii cauta solutii, care nu sunt tocmai sanitare.

“Noi nu suntem musornici, noi suntem toletnici, noi cerem veceuri ca se duce lumea in pungi afara, se duc cainii si intind. Se duce lumea in sticle, sute de sticle, sute de kilograme de urina le incarcam afara.”

Vanzatorii sunt disperati pentru ca administratorii pietei se fac a nu auzi.

“Sa faca primaria ceva, ca noi achitam impozite, suntem detinatori de patente, trebuie sa fie o stima fata de oameni.”

“Eu lucrez singura nu am pe cine lasa, trebuie sa ma duc la autogara cea noua, in orice intreprindere pentru lucratori trebuie sa fie veceu.”

Administratia pietei spune ca nu are bani suficienti pentru a repara veceul.

Ghenadie GORBATIUC, ADMINISTRATOR PIATA DROCHIA: “Posibil pana la sfarsitul lunii februarie, daca vom dispune de surse financiare, asta in primul rand. Materialele sunt cumparate daca nu gresesc cu un an si jumatate in urma.”

Primarul orasului Drochia spune ca Piata Centrala este impartita in cinci segmente, 4 dintre acestea au fost privatizate. Prin urmare comerciantii sunt responsabili de situatia creata.

Nina CERETU, PRIMAR ORAŞUL DROCHIA: “Sunt servicii specializate, atunci cand elibereaza certificate sanitare, care trebuie sa puna la punct aceasta situatie, chiar nu este de competenta mea sa monitorizez functioneaza veceul sau nu.”

Pana va fi redeschis veceul, comercintii se plang ca vor fi nevoiti sa-si faca nevoile pe unde apuca.