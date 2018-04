Silvia Radu, despre covorul din flori vii din scuarul catedralei: "Chisinaul a aparut in presa internationala. Am respectat licitatia." Leahu: "Noi nu am achitat aceste plante"

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Vreau sa multumesc muncitorilor de la Spatii Verzi pentru "asamblarea" daca pot sa zic asa covorului din flori. Ati facut o treaba extraordinara, stiu cat ati muncit. Multi politicieni au incercat sa manipuleze si sa lanseze minciuni in adresa acestui proiect.

Chisinaul a fost mentionat in presa internationala. S-a vorbit despre frumoasa traditie pe care o avem la Chisinau. Si in Repulica Moldova se put face lucruri frumoase. Am primit mesaje din Spania, Romania, Ucraina.

Sper ca si la anul sa pastram aceasta traditie, sa atrgem turisti. Multe orase si municipalitati investesc bani ca sa li se faca publicitate pozitiva, iar pe noi nu ne-a costat nimic, decat banii bugetati pentru flori. Vom continua si mai departe sa infrumusetam orasul.

Florile le-am cumparat din Olanda, pretul unei flori este de aproximativ 11 lei si este mai ieftin decat la noi pe piata si am respectat licitatia."

Galina LEAHU, ŞEF-ADJUNCT, ASOCIAȚIA SPAȚII VERZI: "Covorul va fi dzasamblat si florile vor fi plantate in rondurile sectoarelor, vor fi ingrijite. Lumea vine si ajuta, nu critica. Fiti linistiti vor fi reabilitate in masura posibilitatilor, si vor trai. Cei care cresc flori stiu foarte bine, plantele isi revin. Noi nu am achitat aceste plante. Plante in cantitati atat de mari nu se cresc in Republica Modlova."