Sobele defecte pot fi fatale. O femeie din Singerei si un barbat din Anenii Noi au murit, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon

Potrivit pompierilor, primarul caz a avut loc ieri, in satul Singeri Noi, raionul Singerei. O femeie in varsta de 55 de ani a fost gasita fara suflare in locuinta sa. Pompierii afirma ca ea a facut focul in soba, care a emanat monoxid de carbon.

Cel de-al doilea caz a avut loc in satul Geamana, raionul Anenii Noi. Acolo, un barbat de 41 de ani a fost internat la spital cu simptome ale intoxicatiei cu monoxid de carbon, iar ieri acesta a decedat.

Pompierii indeamna oamenii sa fie atenti cand fac focul in sobe si sa aeriseasca incaperile cat mai des.