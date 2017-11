Sobele defecte pot fi fatale. Un barbat din Criuleni a murit, iar altul a ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon

Potrivit pompierilor, primarul caz a avut loc ieri, in dupa-amiaza zilei la Magdacesti. Un barbat de 51 de ani a fost gasit fara suflare in locuinta sa. Pompierii afirma ca el a facut focul in soba, care a emanat monoxid de carbon.Cel de-al doilea caz a avut loc in satul Burlacu, Criuleni. Acolo, un barbat de 39 de ani a ajuns la spital cu intoxicatii. El ar fi facut focul in soba defecta mai multe zile la rand. Acum, viata lui este in afara pericolului. Pompierii indeamna oamenii sa fie atenti cand fac focul in sobe si sa aeriseasca incaperile cat mai des.