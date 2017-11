Socialistii dau vina pe Maia Sandu pentru ca referendumul a esuat: "Capitala va ajunge pe mana PD" - VIDEO

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Aici ma refer la Partidul Democrat si Partidul Actiune si Solidaritate a Maiei Sandu. In momentul de fata capitala ajunge pe mana Partidului Democrat si a lui Vlad Plahotniuc si de acest lucru si de asta se face de vina Maia Sandu. Sa le explice tuturor celor pe care i-a indemnat sa ramana acasa. “

Totodata, socialistul Ion Ceban spune ca respecta decizia celor care nu au mers la vot.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Oameni buni, va place place sa mergeti pe drumurile sparte? E treaba dumneavoastra! Va place sa fiti alimentati sau copii dumneavoastra cu hrana alterata la gradinti, noi nu va putem face nimic. Ati avut optiunea sa spuneti nu.“

Lui Dorin Chirtoaca, Ion Ceban ii sugereaza sa-si dea demisia.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Eu am mari dubii ca dumnealui se intoarce in fotoliu de primar, daca vrea ca lucrurile sa mearga bine, ar fi bine sa isi dea demisia .“

Ieri, Maia Sandu a scris pe pagina sa de facebook ca prin esecul referendumului, PSRM a aratat lumii intregi ca este un partid izolat, dupa ce justitia PD-ului a permis acest scrutin de targuiala. Astazi, Maia Sandu nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta acuzatiile lui Ion Ceban. Referendumul de demitere a primarului capitalei a fost initiat de catre socialisti. Acestia au mai incercat si anterior sa organizeze un asemenea plebescit in 2012 in 2013 si in 2016, insa toate tentativele lor au esuat.