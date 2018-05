Socialistii au cerut ca Ministrul de Interne sa vina in Parlament si sa dea explicatii despre actiunile politistilor la marsul comunitatii LGBT: politistii au folosit fara temei gaze lacrimogene - VIDEO

Intr-un clip video aparut pe facebook dupa marsul comunitatii LGBT de sambata trecuta se vede cum doi preoti se iau la harta cu un grup de politisti, iar unul dintre ei chiar incepe sa-i loveasca pe reprezentantii fortelor de ordine.

Socialistul Vladimir Turcan a declarat la sedinta de azi a Parlamentului ca politistii au folosit ilegal gaze lacrimogene si bastoane de cauciuc la protest.

Vladimir TURCAN, DEPUTAT PSRM: “Sute de politisti au fost mobilizati sambata pe strazile unde s-a desfasurat marsul fara frica."

La un moment dat enoriasii ar fi incercat sa rupa cordoanele, iar oamenii legii au ripostat.

Solicitat de PRO TV, consilierul Ministrului Afacerilor de Interne, Alina Zbanca a declarat ca politistii au actionat in conformitate cu ligislatia in vigoare si au aplicat tehnici de aparare si nu de atac. Initiativa socialistilor de a-l chema la raport in plen pe Ministrul de Interne a fost respinsa.