Au depus o sesizare la Curtea Constitutionala. Socialistii cer ca legislatia sa fie modificata in asa fel incat elevii nevaccinati sa fie admisi la scoala - VIDEO

Vladimir ODNOSTALCO, DEPUTAT PSRM “:Exista copii care nu frecventeaza scoala sau gradinita si stau acasa. Credem ca nu este corect si este o discriminare. Parintii nu stiu ce sa faca. Noi credem ca aceasta problema a fost creata artificial. “

Parintii care nu-si vaccineaza copiii au tot dreptul sa o faca, sustin socialistii, iar asta nu este un motiv de a le interzice micutilor sa mearga la scoala. Cei din PSRM au depus o sesizare la Curtea Constitutionala, prin care au cerut sa fie modificata legea, astfel incat elevii neimunizati sa fie primiti in institutiile de invatamant. Mai ales ca, in prezent, in tara noastra nu exista forme alternative de educatie.

Fadei NAGACEVSCHI, AVOCAT : "Nu avem dreptul de a alege. Ministerul Educatiei spune clad ca educatia la domiciului se poate face doar in cazul in care elevul nu poate iesi din casa. Vom merge la CEDO. “

Pe de alta parte, medicii atentioneaza ca deocamdata nu exista o alta metoda de prevenire a imbolnavirii cu rujeola decat vaccinarea. Totodata, o singura persoana care a contractat virusul poate infecta altele 18. Boala se manifesta prin febra, secretii nazale si ochi inrositi. Consecintele in cazul rujeolei sunt grave, spun doctorii, si pot duce la deces. Pana acum, 293 de persoane din Moldova au fost diagnosticate cu rujeola.