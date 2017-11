Socialistii, cei care au initiat acest referendum, au fost si cei care au votat printre primii. Unii au venit cu sotiile, altii si cu copiii: "Orasul sa fie mai frumos" - VIDEO

Socialistii, cei care au initiat referendumul s-au grabit de dimineata sa-si exprime votul. Primul a votat consilierul Ion Ceban, care a venit la sectie cu toata familia. A fost urmat de fostul sau coleg de partid Igor Dodon. De aceasta data presedintele, care in 2011 a vrut sa fie primar al capitalei, a venit doar cu sotia. In conditiile in care celelalte partide au anuntat ca nu participa la plebiscit, astazi mai cu seama socialistii s-au manifestat.