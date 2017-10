Socialistii cer ca Traian Basescu sa fie declarat persona non-grata in RM. Impreuna cu Dodon, PSRM anunta ca va bloca initiativa deputatilor de a schimba sintagma "limba moldoveneasca" in limba romana din Constitutie

Intr-un comunicat de presa, socialistii mentioneaza ca se vor opune cum vor putea initiativei, de la vot in Parlament pana la proteste.

Astfel, PSRM solicita declararea ex-presedintelui Romaniei, Traian Basescu, care "intervine in treburile interne ale unei tari suverane", persona non - grata pe teritoriul Republicii Moldova.

Seful statului declara ca in cazul votarii acestui proiect in parlament, el nu il va promulga. Informatia a fost facuta publica de presa rusa, de vreme ce in aceste zile Dodon se afla intr-o vizita la Soci.

Ieri, 34 de deputati au semnat pentru proiectul de schimbare a articolului 13 din Constitutie. Pentru a fi inregistrat in Parlament, acesta trebuie sa treaca avizul Curtii Constitutionale, iar dupa aceea sa fie supus votului. Este necesar ca 67 de deputati sa ridice mana pentru ca modificarea sa fie facuta.