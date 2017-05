Socialistii cred ca liberalii ar avea o intelegere cu democratii, iar retinerea lui Dorin Chirtoaca face parte dintr-un scenariu. PL respinge acuzatiile, iar PD spune ca va oferi marti comentarii - VIDEO

Ion CEBAN, PURTĂTORUL DE CUVĂNT AL PREŞEDINTELUI, CONSILIER SOCIALIST: "Plahotniuc şi Ghimpu ne iau de proşti, totul e o inţelegere clară. PL a plecat in ”opoziţie” doar de formă. Coaliţia unionistă funcţionează mai bine ca oricand. Plahotniuc il trimite pe Ghimpu in opoziţie pentru că speră că ii salvează aşa partidulpentru Parlamentare, anticipate sau ordinare din 2018”, a scris astazi pe facebook purtatorul de cuvant al presedintelui dupa doua zile de la arestarea lui Dorin Chirtoaca, dar si dupa ce liderul PL Mihai Ghimpu a declara la emisiunea In Profunzime ca Igor Dodon ar fi implicat in retinerea primarului, executand astfel ordinele Moscovei.

Liberalii au negat ca ar avea vreo intelegere cu democratii si spun ca Dorin Chirtoaca a fost plasat in arest la domiciliu din lipsa de probe.

Ionel PUŞCAS, ŞEF SERVICIUL DE PRESĂ PL: "După ce aţi impărţit şefia de la Moldova Gaz şi Chişinău Gaz, ambasadorii şi alte funcţii cu PD, fără votul miniştrilor liberali din Guvern, după ce aţi votat mixtul şi uninominalul, acum incercaţi să fugiţi de prietenii voştri, poate-poate mai salvaţi ceva", i-a raspuns seful serviciului de presa al PL socialistului Ion Ceban.

Dupa arestul primarului pe facebook a reactionat si deputatul din Parlamentul Romaniei Eugen Tomac, un apropiat al lui Dorin Chirtoaca.El considera ca arestul face parte dintr-o tranzactie politica murdara si i-a sugerat lui Mihai Ghimpu sa nu taca.

Eugen TOMACA, DEPUTAT PMP, PARLAMENTUL ROMANIEI: “Dodon a cerut capul lui Chirtoacă, pentru că ii stau pe creier infrangerile pe care le-a suferit in Chişinău la alegeri. Suferă din cauza asta ca o lebădă neimplinită.” a scris Eugen Tomac.

Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit despre perchezitiile din biroul primarului la o emisiune televizata.

Vineri Dorin Chirtoaca a fost plaata in arest la domiciliu, fiind cercetat penal in dosarul parcarilor cu plata. Primarul capitalei este banuit de trafic de influienta. El ar fi dat indicatii viceprimarului Nistor Grozavu sa semneze contractul cu firma austro-ungara, fara avizul Consiliului Municipal Chisinau. Edilul se declara nevinovat.