Socialistii, de astazi in campanie. Partidul sustine ca se porneste deja in cautarea candidatilor pe care sa ii inainteze pe circumscriptii la parlamentarele din februarie. Dodon afirma ca e gata sa candideze - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Asta inseamna eu sa ajut partidul sa obtina majoritate in parlament, dar voi raman presedinte, ales de votul cetatenilor. Legislatia nu presupune suspendarea din functie a presedintelui, prim-ministrului in perioada campaniei daca candideaza pe liste.”

La congresul consiliului republican al socialistilor desfasurat astazi, primul care a luat cuvantul in fata presei a fost presedintele Igor Dodon, venit in calitate de invitat de onoare. El spune ca ar vrea sa candideze pe listele PSRM, crezand ca in felul acesta va ajuta partidul sa obtina majoritatea in legislativ.

Zinaida GRECEANII, LIDER PSRM: ”-Cat de etic este ca presedintele tuturor sa participe? - Foarte etic, ca o persoana politica sa participe la actiuni politice. - Ale unui singur partid? - Ale unui partid care sustine presedintele. - Daca ma invita ceilalti la sedintele lor de partid, nu vin.”

Dodon, fost lider al socialistilor, anunta astazi ca PSRM incepe sa-si caute candidatii potriviti pentru alegerile din februarie 2019. Operatiunea ar trebui sa se incheie in luna octombrie.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”Octombrie- noimebrie ne vedem cu totii masiv in centrul Chisinaului, dupa care mergem si invingem la Parlament.”

Acesta insa nu a vrut sa ne explice ce fel de actiune pregateste. Intre timp, socialistii anunta ca au colectat 700 de mii de semnaturi de la persoane care si-ar dori trecerea la republica prezidentiala, din cele 2 milioane preconizate initial.

Deputatii PSRM spun ca acesta va fi unul dintre obiectivele pe care le vor include in programul electoral, iar semnaturile vor fi anexate in mod simbolic.

Socialistii detin acum 24 de mandate de deputat si se afla in opozitia de stanga. Oponentii ii acuza, insa, ca desi se declara impotriva coalitiei de la guvernare, de fapt, ar colabora cu aceasta, iar una dintre dovezi ar fi adoptarea sistemului de vot mixt cu participarea deputatilor PSRM.