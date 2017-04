Socialistii despre proiectul parcarilor cu plata din Chisinau: "Sunt un fel de furt de miliard". Primarul: "In toata Europa e acelasi model de parcari"

Alexandr ODINTOV, CONSILIER PSRM: “Parcările sunt tot un fel de furt de miliard, doar că de pe umerii locuitorilor capitalei.“

Consilierii socialisti acuza primaria ca ar vrea sa transforme in parcari cu plata locurile deja amenajate, pentru care oamenii au platit deja.

Alexandr ODINTOV, CONSILIER PSRM: “Aceste locuri amenajate din contul impozitelor vor fi date acestei companii austro-ungare pentru ca să strângă bani.“

Igor GAMRETKI, SEF DIRECTIA TRANSPORT, PRIMARIA CHISINAU: “Compania care va primi aceste locuri in gestiune va monitoriza, va salubriza aceste locuri. Ele raman in continuare proprietate a municipalitatii.”

Desi intentia autoritatilor este dur criticata, este unica solutie care ar scapa orasul de ambuteiaje si masini parcate ilegal, crede primarul.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “In toata Europa este acelasi model de parcari care este propus Chisinaului. Nu exista o singura parcare care poate concentra toate automobilele.”

Proiectul care asteapta votul consilierilor municipali, prevede ca in oras sa apara 3 zone de parcare. In centrul Chisinaului tariful pentru o ora de stationare va fi de 15 lei, pe cand la periferii, taxa va cobori la 5 lei pe ora. Ulterior, doi bloggeri au facut si un filmulet in care au ironizat ideea, aratand cum ar putea sta lucrurile daca parcarile cu plata ar deveni realitate.

Acelasi proiect prevede parcari cu plata si in curtile blocurilor, contra sumei de 500 de lei anual. Pentru a doua masina a aceleasi familii, taxa e de 2500 de lei. Compania care a castigat licitatiile va investi 10 milioane de euro in amenajarea si extinderea locurilor de parcare.

Asta daca proiectul va trece de Consiliul Municipal, ceea ce este putin probabil. Socialistii au anuntat astazi ca nu il vor vota. Nu o vor face nici consilierii Partidului Popular European sau Partidului Nostru. In aceste conditii, deocamdata regulamentul nu are cum sa treaca. In doua saptamani vor fi organizate si dezbateri publice, prin urmare proiectul ar putea fi modificat.