Socialistii din CMC solicita Centrului Anticoruptie sa investigheze legalitatea majorarii tarifului la apa de catre ANRE - VIDEO

Victor POLEACOV, CONSILIER PSRM: “Competenta exclusiva si pur logica tine de Consiliul Municipal. Ei trebuie sa aprobe aceste tarife.”

Consilierii fac referire la un articol din legea cu privire la serviciul public de alimentare cu apa, care mentioneaza ca doar autoritate publica locala poate lua decizia de a majora tarifele. Prin urmare, Agentia pentru Reglementare in Energetica nu ar fi avut nicio treaba aici.

Victor POLEACOV, CONSILIER PSRM: “Am sa solicit CNA sa verifice legalitatea actiunilor ANRE.”

ANRE neaga acuzatiile si spune ca a respectat buchia legii.

Galina SANDUȚA, OFIȚER DE PRESĂ ANRE: “Este regretabil.”

Sefa de la Apa-Canal sustine ca socialistii interpreteaza tendentios articolul.

Veronica HERȚA, ŞEFA Î.M. “APA-CANAL”: “Le-as recomanda sa citeasca o lege cap coada, dar nu sa faca referinta doar la ceea ce le convine.”

Vitalie MUCAN, CONSILIER PSRM: “Majorarea tarifelor este inadmisibila in conditiile in care la intreprindere este bardac si bezpredel.”

Cei de la Apa-Canal spun ca majorarea tarifelor era necesara, deoarece cheltuielile intreprinderii sunt mari. Totodata acest lucru a fost cerut de bancile europene care au oferit un credit pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa si reconstrucita statiei de epurare.

Veronica HERȚA, ŞEFA Î.M. “APA-CANAL”: “In cazul in care vorbim de cresterea tarifului la energia electica de cel putin 56 la suta, iar ponderea energiei electrie in tarif constituie 30 la suta. SA facem un calcul impreuna sa vedem daca este sau nu ok acel tarif.”

La sfarsitul saptamanii trecute, ANRE a ridicat preturile la apa potabila cu un leu si 50 de bani. Astfel, consumatorii casnici vor achita 10 si 69 de bani pentru un metru cub. Noile tarife vor intra in vigoare, imediat ce decizia va fi publicata in monitorul oficial. Ultima data apa s-a scumpit in anul 2009.