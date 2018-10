Socialistii le-au cerut deputatilor sa abandoneze ideea de a introduce sintagma „integrare europeana” in Constitutie - VIDEO

In sedinta de maine a Parlamentului, deputatii vor aduce in discutie subiectul sintagmei de integrare europeana, care ar urma sa fie introdus in Constitutie, pentru ca sa fie clar ca vectorul Republicii Moldova este cel de Integrare Europeana.

Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: “Consideram ca introducerea acestui amendament contravine princiilor fundamentale si va inrautati situatia in tara ca si asa tara e dezbinata. Noi consideram ca Constitutia trebuie sa refletcte interesele intregului popor si nu a unor politicieni.”

Socialistii au cerut astazi ca proiectul sa fie retras de pe ordinea de zi de maine a sedintei legislativului. Nu au reusit, insa, pentru ca nu au avut suficiente voturi. Opozitia de dreapta spune, insa, ca ia in considerare ideea de a-si da votul pentru propunerea democratilor de a schimba Constitutia in acest sens, doar daca va fi modificat si articolul 13 din Legea Suprema. Mai exact, ca limba de stat a Moldovei sa nu mai fie cea moldoveneasca, ci romana.

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Solicitam introducerea in ordinea de zi pt ziua de maine a proiecului de elge pt modificarea articolului 13 si reastabilirea unui adevar istoric ca limba de stat este limba romana.”

Mihai GHIMPU, DEPUTAT PL: “La sesizarea PL, CC a zis clar ca vb romana, acest lucru a fost spusa si in declaratia de independenta. Ramane nu sa restabilim adevarul istoric, dar sa indeplinim decizia CC.”

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Eu va amintesc daca ati pierdut. Ca avand majoritate parlamentara nu s-a facut acest lucru, dar voi niste pitici intoarceti sa intoarce cu fundul in sus, dar nu o sa reusiti.”

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: “Proiectul dat nu are nici raportul comisiei Juridice si nici avizele, asa ca oportunitatea de a discuta este prematura.”

Asa ca ideea nici macar nu a fost supusa votului. Maine parlamentarii vor decide daca isi dau votul pentru ca vectorul european sa fie inclus in Constitutie. Aceasta idee ost lansata de democrati la sfarsitul anului trecut. De curand, partidul de la guvernare s-a declarat “Pro-Moldova”.