Socialistii spun ca nu l-au criticat pe Plahotniuc la mitingul de duminica pentru ca are ratingul mic. Explicatia lui Bogdan Tirdea - VIDEO

Bogdan TIRDEA, DEPUTAT PSRM: "Se bate intotdeuna in locomotivele electorale. Noi fiind in opozitie vom bate in Filip, Candu si Lupu pentru ca ei sunt locomotivele PD. In Plahotniuc nu are rost, ca el are un antirating. Plohotniuc nu este locomotiva PD. Sa bati in el nu are niciun sens, are un antirating de - 80-90%. Pur tehnologic, cand tu iesi bati in Nastase, Sandu, Candu, Filip ca ei au rating."