Socialistii si-ar putea indeplini dorinta de a organiza in aceeasi zi referendumul lui Igor Dodon cu cel de demitere al primarului, doar daca alesii locali vor stabili data peste trei saptamani - VIDEO

Valeriu BOGDAN, SEF DIRECTIA JURIDICA A PRIMARIEI "Dupa aceasta decizie data referendumului poate fi stabilit cel mai devreme cu 30 de zile si cel mai tarziu cu 45 de zile, din momentul luarii deciziei..."

Astfel, de acum incolo, in orice zi consilierii municipali pot stabili data referendumului. Acesta ar putea fi organizat pe 24 septembrie, in aceeasi zi cu plebiscitul lui Igor Dodon, in cazul in care alesii locali vor lua decizia peste trei saptamani. Data va putea fi stabilita cu votul a cel putin 26 de consilieri, decizia urmand sa fie transmisa CEC-ului. Astazi, unul din avocatii primarului ne-a spus ca va ataca decizia judecatoriei Chisinau la Curtea de Apel. In acelasi timp, in cazul in care procurorii vor solicita in instanta suspendarea primarului, atunci referendumul ar urma sa fie anulat automat, spune juristul.

Valeriu BOGDAN, SEF DIRECTIE JURIDICA "El este inlaturat de la orice functie si atunci nu mai are sens referendumul, asa spune legea..."

Ieri, judecatoria Chisinau a dat unda verde organizarii referendumului de demitere a primarului. Socialistii au colectat circa 75 de mii de semnaturi pentru desfasurarea plebiscitului, peste 1000 insa au fost anulate. Primarul Dorin Chirtoaca este cercetat in dosarul parcarilor cu plata, fiind acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva.