Socialistii sustin ca au strans 70 de mii de semnaturi anti-Chirtoaca: "Transferul in arest la domiciliu al primarului e o tentativa mascata de a bloca referendumul. E o intelegere intre Plahotniuc si Ghimpu"

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: "La momentul dat sunt aproape 70 de mii de semnaturi adunate pentru organizarea referendumului anti-Chirtoaca.

Au fost colectate in 19 zile aceste semnaturi. Este un numar impunator. Asta demonstreaza cat de grava este situatia.

Instanta de judecata a dispus un termen de 60 de zile, noi le-am adunat in timp record. Tinand cont de situatia creata, noi vom merge mai departe. Vom continua sa colectam semnaturi pentru referendum.

Paralem avem actiuni de avizare al acestor liste in suburbiile capitalei, astfel ca la finele acestor zile toate listele sa fie transmise instantelor de judecata pentru a da curs acestui referendum.



Asa cum am spus anterior referendumul ar putea avea loc in octombrie, noiembrie.

Multi ne-au intrebat de ce mergem mai departe cu acest referendum, pentru ca nu avem incredere in sistemul de drept.



Am vazut tot felul de lucruri. Noi totusi credem ca e o intelegere intre Plahotniuc si Ghimpu. Ghimpu exact ca in 2013, inainte de campania sa mearga in opozitie si sa-si restabileasca rainting-ul, de aceasta data nu.

PL pleaca in istorie in curand. Orice incercare de a resuscita acest partid nu va prinde.

Acest transfer la domiciliu a primarului Dorin Chirtoaca cu acele grave acuzari dupa parerea noastra este si o tentativa mascata de a bloca acest referendum. Noi vom asigura organizarea acestui referendum. Cineva spune ca ministrii PL au plecat de la guvernare.

Ce se intampla cu Calea Ferata, Air Moldova si alte intreprinderi conduse de PL.

Ce-i cu Topala, eu cred ca este o farsa.

Noi suntem gata sa initiem consultari pentru a numi o persoana care sa administreze treburile financiare. Aceasta persoana trebuie sa fie apolitica, pentru 3 - 4 luni sa fie aleasa.

Un nou primar nu poate fi numit de CMC, cetatenii sunt singurii care pot numi un primar.

Stiu ca Mihai Ghimpu si-a luat un pic rolul de primar si a convocat sefii de subdiviziuni. Mesajul a fost urmatorul: sa boicotati, sa protestati, cu cat mai rau va fi in capitala cu atat mai bine va fi pentru Dorin Chirtoaca. Acest mesaj a fost transmis catre Regia Transport Electric, Salubritate, Directii de invatamant, Apa Canal..."

Mesajul nostru este: Nu trebuie sa incercatii sa facetiacest lucru, vom monitoriza activitatea tuturor intreprinderilor, subdiviziunilor, atentionam ca in cadrul aceste monitorizari, vom dispune initierea urmarii penale pentru neglijenta in serviciu.