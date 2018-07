PanamaPapers II. Socialistul din Virgine: consilierul PSRM, care detine o firma inregistrata in Insulele Virgine Britanice - Rise Moldova

Un proaspat consilier socialist din orasul Sangera, municipiul Chisinau, detine de doi ani o firma inregistrata in Insulele Virgine Britanice (BVI), controlata anterior de un om de afaceri roman. Datele apar in #PanamaPapers II, o noua scurgere de date de 1,2 milioane de documente obtinute de publicatia germana Suddeutsche Zeitung si distribuite prin intermediul International Consortium of Investigative Journalists, noteaza Rise Moldova.