Socialistul Ion Ceban si candidatul platformei DA, Andrei Nastase, isi vor disputa fotoliul de primar al capitalei in turul doi de scrutin. Nastase: "Eu voi contiuna sa comunic cu oamenii" - VIDEO

La alegerile de ieri, pentru socialistul Ion Ceban au votat 91 575 de persoane, sau 40,97 la suta din totalul celor care s-au prezentat la urne. Pentru Andrei Nastase si-au dat votul 71 803 de alegatori, sau 32,12%.

Pentru ca niciunul dintre ei nu a reusit sa obtina sustinerea a mai mult de jumatate din alegatori, pe data de 3 iunie va avea loc turul doi de scrutin.

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: “Incepand cu ziua de marti sa avem in fiecare zi dezbateri public pe fiecare subiect de importanta majora pentru municipalitate.”

Andrei NASTASE, CANDIDAT PPDA: ”Eu voi contiuna sa comunic cu oamenii, in contact direct, mergand la ei, voi continua sa particip la dezbaterile electorale in conformitate cu legislatia noastra si nu stiu de ce ar sari asa ars domnul Ceban, dar il priveste.”

Lidera PAS, Maia Sandu, care l-a sustinut in campanie pe Andrei Nastase, crede ca acesta are sanse mari in turul doi.

Maia SANDU, LIDERA PAS: "Peste 2 saptamani aceasta sansa poate deveni realitate. De aceasta data alegerea e si mai clara. Libertatea in ciuda fricii ...schimbare in ciuda stagnarii.”

Turul doi al alegerilor locale noi va avea loc duminica, 3 iunie. In cadrul acelui scrutin rata de participare nu este luata in considerare, iar in fotoliul de primar va ajunge candidatul care va lua mai multe voturi. In cazul in care concurenti obtin acelasi procentaj, se considera aleasa persoana care a castigat mai multe voturi in primul tur.