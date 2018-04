Socialistul Ion Ceban vrea sa ne convinga ca daca va ajunge in fruntea capitalei nici picior de functionar corupt nu va calca in primarie: "La partea financiara stam bine” - VIDEO

Ion CEBAN, CANDIDAT DESEMNAT PSRM: „Pana in 2019, vom veni cu un nou plan urbanistic al Chisinaului, in baza caruia capitala se va dezvolta si va ajunge un oras modern.”

Asta a promis candidatul PSRM, Ion Ceban in cadrul unei conferinte de presa organizata in curtea primariei. In discursul sau despre cum va administra capitala, Ceban a insiruit un lant de promisiuni.

Daca va ocupa fotoliul de primar in mai putin de jumatate de an va chema toti functionarii la o testare, iar pe cei suspectati de coruptie ii va da afara. Cum anume se va intampla asta, la modul practic, Ceban, nu a stiut cum sa explice.

Ion CEBAN, CANDIDAT DESEMNAT PSRM: „Poate fi resurse umane, poate fi companii care se ocupa acest sens.”

In urmatoarele zile, Ceban sustine ca se va inatalni cu alegatorii, cat despre finantarea campaniei nu-si face griji pentru ca...

Ion CEBAN, CANDIDAT DESEMNAT: „La partea financiara stam bine.”

Pana acum sase partide si-au desemnat candidatii la sefia capitalei. PPDA va merge in cursa electorala cu Andrei Nastase, PL cu Valeriu Munteanu, Partidul Sor cu Reghina Apostolova, partidul Democratia Acasa cu Vasile Costiuc, formatiunea Casa Noastra Moldova cu Alexandr Rosco, iar PUN cu Constantin Codreanu.

Vor lupta pentru primaria capitalei si doi candidati independenti - Sergiu Tofilat si Silvia Radu. Alegerile noi in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.