Sofer oprit in vama la miezul noptii. Politistii au ramas uimiti cate tigari putea ascunde in masina - VIDEO

Tigarile de provenienta Republica Moldova erau ascunse in podeaua, portierele si aripile din spate ale autoturismului pe care il conducea.

Politia de Frontiera: “Sambata, in jurul orei 00.55, in PTF Sculeni, judetul Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in tara, cetateanul roman Igor M., in varsta de 36 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui, la volanul unui autoturism marca Dodge, inmatriculat in Romania.”

Politistii de frontiera au solicitat lucratorilor vamali efectuarea unui control amanuntit asupra vehiculului, ocazie cu care au fost descoperite ascunse, in locuri special amenajate in podeaua, portierele si aripile din spate ale autoturismului, 86.620 de tigarete, diferite marci, cu timbru de acciza Republica Moldova.

Politistii au confiscate tigarile in valoare de peste 59.000 de lei, precum si a autoturismului, in valoare de 22.800 lei. Soferul este cercetat pentru contraband cu tigari.