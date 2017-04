Atentie soferi. Automobilele cu pneuri de vara vor fi stopate in aceasta seara de politie. Anuntul facut de INP

Comunicatul emis de INP:

"Politistii vor crea echipe comune de patrulare pentru a supraveghea iesirile din localitati (in special municipii, orase si localitati situate pe traseele nationale). Oamenii legii vor fi prezenti, in special, in localitatile care au avut de suferit in urma depunerii de zapada. Iesirile din municipiul Chisinau vor fi monitorizate doar de echipajele de patrulare ale INP. Pentru siguranta persoanelor care se deplaseaza cu automobilul in afara localitatilor, iar autovehiculul este echipat cu pneuri de vara, soferii vor fi stopati si informati despre riscurile la care se expun si li se va interzice categoric sa continue drumul."