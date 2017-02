Soferii care au masini cu numere de inmatriculare transnistrene, nu vor mai putea circula in dreapta Nistrului, daca au viza de resedinta aici - VIDEO

Potrivit ministrului Finantelor, proprietarii isi vor putea inregistra masinile, dupa aceeasi regula aplicata in cazul automobilelor cu numere straine. Mai intai isi vor devama masinile la posturile vamale, in baza unei declaratii pe propria raspundere ca automobilul le apartine, platind o acciza cu o reducere de 70 la suta din cota stabilita in 2016.

Apoi vor merge la centrele de inmatriculare. Dupa 1 aprilie soferii care au permis de conducere eliberat de intrerpinderea Registru, dar viza de resedinta in stanga Nistrului nu vor mai putea circula cu masini cu numere de inmatriculare tranistrene. Nu vor avea acces in dreapta Nistrului nici cei care au viza de resedinta la noi, iar masina inregistrata in stanga Nistrului.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: “Masinile vor fi retinute duse la posturile vamale si ulterior sa fie scoase din tara.”

Potrivit Ministerului Finantelor, pana acum au fost inregistrate peste 7000 de masini cu numere straine, cele mai multe fiind din Lituania si Bulgaria.

Incepand cu 1 aprilie moldovenii care au viza de resedinta in dreapta Nistrului nu vor mai putea circula cu masinile inmatriculate in stanga Nistrului.