Soferii care conduc masini cu volanul pe partea dreapta se plang ca sunt amendati de politisti, desi legea le permite sa circule fara nicio restrictie pe timp de zi: "Am achitat amenda, iar a doua zi iarasi am fost oprit"

Victor Ciochina locuieste mai bine de patru ani in Anglia. Acum o saptamna a revenit in tara cu automobilul care are volan pe dreapta. Barbatul spune ca politistii de frontiera i-ar fi spus ca poate circula fara probleme prin tara. Ajuns in localitatea de bastina s-a pomenit cu ...surpriza.

Victor CIOCHINA "Am achitat vinieta si RCA-ul. La intrare Rezina un echipaj de patrulare m-a tras pe dreapta avertizandu-ma ca nu am dreptul sa conduc cu volanul pe dreapta in Republica Moldova. Vama ne da voie sa intram in R. Moldova, dar politia nu ne da voie sa ne aflam pe teritoriul R. Moldova”.

Potrivit reprezentantilor Ministerul Transporturilor soferii cu automobile cu volanul pe dreapta pot circula pe drumurile din Republica Moldova doar ziua pe timp de zi, noaptea find interzisa deplasarea lor.

Maria DASTIC, OFIȚER DE PRESĂ, MINISTERUL TRANSPORTURILOR "Masinile cu volanul pe dreapta aflate in traficul international au dreptul sa circule pe drumurile nationale timp de zi pana la 180 de zile”.





Restrictia circulatiei pe timp de noapte are drept scop prevenirea cazurilor de orbire a conducatorilor auto ce se deplaseaza in intampinare din sens opus, spun cei de la Inspectoratul Auto de Stat.

Gheorghe MARIAN, SPECIALIST SUPERIOR, INSPECTORATUL AUTO DE STAT “Avand in vedere construcutia automobilului daca este prevazut pentru circulatie pe partea stanga a drumurilor respectiv farurile sunt setate in asa fel incat ilumineaza mai puternic partea dreapta a carosabilului”.

Mai mult reprezentantii Inspectoratului National de Stat spun ca agentii de patrulare au dreptul sa amendeze soferii cu volan pe dreapta doar daca se deplaseaza pe timp de noapte. Totusi in regulament nu este prevazut clar care sunt orele.

Gheorghe MARIAN, SPECIALIST SUPERIOR, INSPECTORATUL AUTO DE STAT “Nu este prevazuta ora. Cand afara e noapte, e intuneric. Daca se deplaseaza, doar noaptea poate sa sanctioneze.”

Totusi, legile exista doar pe hartie. Un sofer din capitala spune ca acum doua saptamani fost tras pe dreapta de catre un agent de patrulare si amendat cu 450 de lei.

Eduard, SOFER "Am fost oprit de politie si mi-a spus ca nu am dreptul sa exploatez automobilul pentru ca volanul este pe dreapta. Era mijlocul zilei. Am achitat amenda, iar a doua zi iarasi am fost oprit si iarasi o amenda maxima de 15 unitati conventionale si trei puncte de penalizare."

Barbatul spune ca nu a achitat a doua amenda si cotestat procesul- verbal in judecata.

Eduard, SOFER "Daca am achitat vinieta pe o perioada de trei luni si am intrat in tara si nu m-au anutat ca nu pot circula cu acest automobil. Acum nu ma pot sa ma folosesc de masina si am luat pentru cateva zile in chirie.”

Din 2007, in Republica este interzisa inmatricularea automobilelor cu volan pe dreapta.