Soferii care pornesc la drum trebuie sa stie asta. Ceata densa, carosabil umed si vizibilitate redusa pe mai multe drumuri din tara - GALERIE FOTO

Drumurile nationale si locale sunt accesibile, iar pe unele sosele se circula in conditii dificile.





In astfel de conditii, Politia vine cu cateva reguli:





- nu va angajati in depasirea unei coloane de autovehicule fara a avea o buna vizibilitate;





- utilizaţi luminile de întâlnire şi a celor de ceaţă;





- pastrati o distanta mai mare fata de autovehiculele care circula in fata





Totodată, pietonii sunt îndemnaţi să nu circule pe marginea carosabilului, doar pe trotuar şi să poarte haine de culoare deschisă, pentru a fi vizibili de către şoferi.

