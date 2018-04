Soferii care sunt prinsi beti la volan ar putea ramane fara permise de conducere. Ca sa le redobandeasca, acestia vor trebui sa sustina din nou examenele - VIDEO

Veaceslav SIRBU, SEF SERVICIU ASISTENTA JURIDICA INP AL IGP: “Noi nu venim cu inasprirea sanctiunilor, adica cu marirea amenzilor, noi venim doar cu un mecanism prin care sa responsabilizam conducatorul.”

De fapt, ministerul de Interne vrea modificari la codul penal si contraventional. Cele mai radicale schimbari sunt prevazute in legea penala si se refera la persoanele prinse intr-o stare de ebrietate avansata. Agentii de patrulare ii vor face pe acesti soferi - pietoni.

Veaceslav SIRBU, SEF SERVICIU ASISTENTA JURIDICA INP AL IGP: “Iar redobandirea dreptului de a conduce, il va pune in situatie pe persoana, din nou sa frecventeze cursurile la scoala auto, sa participe la cursuri de dezalcolizare.”

In cazul soferilor depistati cu un grad mic si mediu de ebrietate, vor fi aplicate sanctiunile din codul contraventional. Si aici – surpriza. In loc sa i se ofere conducatorului un permis provizoriu pana la o decizie a instantei, asa cum se face la moment, oamenii legii pur si simplu ii vor interzice acestuia sa mai sofeze pana la pronuntarea pedepsei.

Veaceslav SIRBU, SEF SERVICIU ASISTENTA JURIDICA INP AL IGP: "In cazul in care instanta se pronunta peste jumatate de an, un an, termenul masurii de siguranta intra in termenul sanctiunii de privare. Adica daca persoanei I se ridica permisul pe un termen de 6 luni si se stabileste o sanctiune pe un an, respectiv, 6 luni se considera executate si mai urmeaza 6 luni.”

Proiectul se afla in consultari publice si ca sa intre in vigoare trebuie sa fie aprobat de guvern, iar apoi votat in plen. Ridicarea permisului de conducere nu va anula amenzile de 25 de mii de lei, pentru cei care cad sub incidenta codului contraventional, si de pana la 42 de mii de lei, in cazul codului penal.

Stare de ebrietate alcoolica

Grad minim: până la 0.3 mg/l in aerul expirat;



Grad avansat: mai mult de 0.3 mg/l in aerul expirat;