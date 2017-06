Cativa soferi de la Sculeni cu masini cu numere straine s-au trezit amendati si cu masinile arestate: "Statul nostru scoate o lege, maine o anuleaza, iar poimaine din nou lege" - VIDEO

Inainte de a trece ieri frontiera in Romania, Ghenadie Iepuras spune ca i-a intrebat pe cei de la vama daca nu i-a expirat termenul de 180 de zile. Autoritatile i-au spus ca mai are cateva zile, in care poate sa circule fara probleme. Astazi deja i s-a spus ca termenul a fost depasit si a fost amendat cu 4200 de lei. In ultima jumatate de an, barbatul spune ca a fost plecat din tara cu tot cu masina timp de 30 de zile.

Ghenadie IEPURAS, SOFER "Is 30 de zile care ei nu mi le-au calculat si mi le-au bagat la pachet cu cele 181 de zile. Ce o sa faceti cu masina? - O sa o dam la dezmembrare. Statul nostru scoate lege, maine anuleaza, poimaine iar lege. Ca pe niste oite.”

In aceeasi situatie s-au pomenit zeci de soferi de la Sculeni, care se plang ca ieri li s-a spus una, iar astazi alta. Mai toti au stat cateva ore in vama.

Valentina CEBOTARI, SOFER “De ce ne-au permis sa procuram asemenea masini. De ce initial nu ne-au spus ca veti suporta urmatoarele urmatoarele cheltuieli si va trebui sa faceti asta, asta.”

Veaceslav CEBOTARI, SOFER “Informatia a fost ca pe masinele cu numere straine va trebuie sa paraseasca vama pe intai iulie, astazi venim pe 30 iunie si suntem depasiti cu o zi. Se contrazice o lege cu alta. De unde asa amenzi au nascocit. Pentru doua, trei ore amenda de pana la 6000 de lei ca ai stat mai mult la tine in tara.”

Maxim SFITIC, SOFER “A trebuit sa spuna ca pana vineri la ora asta puteti trece cu masinile, daca treceti mai tarziu o sa fiti amendat.”

Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Vamal, autoritatile au actionat conform legii.

Cristina RĂU, PURTĂTOR DE CUVÂNT, SERVICIUL VAMAL “Amintim in mod repetat ca conform legii termenul maxim de sedere al masinelor cu numere straine este de 180 de zile cumulative pe 12 luni.”

Astazi a fost ultima zi in care soferii au putut sa-si inmatriculeze masinile cu o reducere de 70 la suta. De maine, conducatorii cu permise moldovenesti nu vor mai putea circula pe teritoriul tarii noastre cu masini inmatriculate in stanga Nistrului. Soferii, care au adus in tara masini cu numere straine si nu le-au inmatriculat, vor avea dreptul sa se afle pe teritoriul tarii nu mai mult de sase luni. Ulterior, vor trebui sa le scoata din tara sau sa le inmatriculeze.

Cei care vor fi prinsi de politie ca au depasit cele 180 de zile vor ramane fara masina.