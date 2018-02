Soferii din capitala, implicati in accidente rutiere, vor fi testati pe loc daca au consumat alcool, cu ajutorul noilor etiloteste. Dispozitivele sunt mai precise decat cele vechi si elibereaza, pe loc, un document cu rezultatul testului - VIDEO

“Cand pe display este scris ca aparatul este gata de utilizare si suflam. Asteptam 3, 4 secunde.”

Desi se aseamana foarte mult cu etilotestele folosite in prezent de catre inspectorii de patrulare atat la forma cat si la mod de utilizare, noile dispozitive vin cu ceva in plus. Pe langa faptul ca rezultatele obtinute in urma testarii sunt mai exacte, acestea mai sunt dotate si cu un aparat care elibereaza o confirmare ce poate fi atasata la procesul verbal.

“Informatia obtinuta, poate fi printata de pe imprimanta. Este un printer mobil. Apropiem aparatele care au senzor optic, iar in cateva secunde, informatia este printata. Pe acest bon se contine data, ora testarii si numele si prenumele persoanei testate. ”

Mai mult, dispozitivul poate testa si daca exista alcool in aerul dintr-o incapere.

“Putem testa acum daca cineva a consumat alcool si in cazul in care persoana este incondtienta si nu poate sufla, la fel se poate verifica.”

Oamenii legii spun ca astfel, conducatorii auto nu vor mai pierde timp pe la dispensarul narcologic, decat in cazuri de exceptie, daca exista suspiciuni ca soferul e drogat.

Alexandru PINZARI, SEF IGP: “Atunci cand exista semne clinice vizibile, atunci se purcede si la testarea la droguri, nu se face de fiecare data.”

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Pana in prezent, soferii care erau implicati intr-un accident rutier erau obligati sa vina aici la dispensarul narcologic pentru a verifica daca au alcool in sange. Analiza costa 360 de lei, unde mai pui si faptul ca de cele mai multe ori, aici se formeaza cozi, astfel irosindu-le conducatorilor auto si bani si timp.”

“De 15 minute sta aici, inca vreo 20 am pierdut pe drum. Dureaza prea mult.”

“Stau de 20 de minute deja, iar cand am venit in cabinet nici nu era nimeni.”

Cele 10 dispozitive donate de ambasada Germaniei la Chisinau, urmeaza sa fie repartizate doar in municipiul Chisinau, iar pretul unuia ajunge la 2800 de euro. Ele vor fi folosite doar de catre echipajele care documenteaza accidentele rutiere, nu si in cadrul operatiunilor nopti albe, cand sunt vanati soferii bauti la volan.